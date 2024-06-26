ВСУ стали чаще применять беспилотники в Запорожской области

Вооруженные силы Украины стали все чаще применять беспилотники возле берегов Каховского водохранилища в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода Вооруженных сил России.

«Сейчас активность возросла, каждый день прилетают, такого дня нет (чтобы не прилетало. — «Газета.Ru»), только в самую плохую погоду не бывает, а так каждый день и ударные камикадзе, и дроны, то есть различных типов. И разведчики летают, и дроны, которые летят уже непосредственно в цель», — сказал комвзвода.

По его словам, ВСУ хотят запугать жителей Запорожской области. Однако он добавил, что у противника нет шансов пройти вглубь.

До этого начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что за минувшие сутки подразделения российской группировки войск «Восток» сорвали попытки усиления и ротации подразделений Вооруженных сил Украины у пяти населенных пунктов Запорожской области.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ стали чаще применять западную технику и артиллерию.