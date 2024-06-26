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Группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ

Минобороны РФ: группировка войск «Днепр» уничтожила три склада боеприпасов ВСУ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Группировкой войск «Днепр» были уничтожены три склада боеприпасов украинской армии, нанесено поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

В результате этого украинская армия потеряла до 60 военных.

«ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, три автомобиля, 152-миллиметровое орудие Д-20, 105-миллиметровое орудие М119 производства США», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 37-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны в районах Каменского, Нестерянки в Запорожской области и Тягинки в Херсонской области.

Также Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие поразили украинский цех беспилотников.

До этого начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что документы, которые удалось заполучить российским военным в ходе проведения специальной военной операции на Украине, подтвердили интерес Киева к оружию массового поражения. Об этом во время брифинга по военно-биологической деятельности США и Украины заявил.

Ранее ВСУ обвинили в использовании фосфорных боеприпасов.

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