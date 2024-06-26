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Российские военные поразили украинский цех беспилотников

Минобороны России: российские силы поразили цех беспилотников ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожили три пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, транспортно-заряжающую машину и иностранных специалистов, обеспечивавших их применение. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Кроме того, поражены: цех сборки и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 109-ти районах», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что документы, которые удалось заполучить российским военным в ходе проведения специальной военной операции на Украине, подтвердили интерес Киева к оружию массового поражения. Об этом во время брифинга по военно-биологической деятельности США и Украины заявил.

Ранее ВСУ обвинили в использовании фосфорных боеприпасов.

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