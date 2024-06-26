Российский генерал назвал сроки завершения спецоперации

Спецоперация должна закончиться победой России к концу 2024 года. Такой прогноз дал заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым».

Он сказал, что уверен в скорой победе России, и что уже в этом году СВО завершится. Алаудинов добавил, что противники уже «посыпались» по всем фронтам, а российские подразделения, в свою очередь, каждые несколько дней захватывают новые территории и населенные пункты.

Генерал-майор отметил, что даже после победы России враги будут пытаться навредить ей, но ничего из этого не выйдет.

Однако член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявлял в начале июня, что говорить о сроках окончания конфликта на Украине в смысле специальной военной операции (СВО), предметно пока рано.

Ранее Алаудинов заявил о скором истощении ресурса НАТО.