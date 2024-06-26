В Кремле прокомментировали ордер МУС на арест Шойгу и Герасимова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

По его словам, в России не признают юрисдикции МУС. Более того, он отметил, что Москва считает абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова, как и предыдущие в отношении президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Накануне стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордеры на арест бывшего главы Минобороны Российской Федерации Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Ордер выдала вторая палата предварительного производства МУС «в контексте ситуации в Украине за предполагаемые международные преступления», которые якобы были совершены в период «по меньшей мере с 10 октября 2022 года до по меньшей мере 9 марта 2023 года».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Вашингтоне поддержали выдачу ордеров в отношении Путина и других представителей российского руководства, но, в то же время сами наложили санкции на МУС, а еще до сих пор не признали его юрисдикцию. По ее мнению, двоякое отношение к решениям МУС со стороны Соединенных Штатов говорит о «расслоении сознания» в Белом доме,

Ранее сообщалось, что МУС может выдать ордеры на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.