В больницах Севастополя остаются 47 пациентов, пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 12 детей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, состояние одного взрослого пациента, который был в тяжелом стабильном состоянии, улучшилось, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

23 июня солдаты Вооруженных сил Украины нанесли удар по Севастополю, выпустив в направлении города пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. В результате пострадал 151 человек и еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Замглавы МИДа России Сергей Рябков заявил, что реакция и отсутствие осуждения удара ВСУ по пляжу в Севастополе, в результате которого пострадало более 150 мирных жителей, показывает отсутствие нравственных основ у стран Запада.