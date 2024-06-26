В Курской области сбили украинскую ракету

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам главы области, снаряд был уничтожен над Дмитриевским районом.

«Напоминаю, приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, они могут нанести вред», — написал Смирнов.

До этого в Курской области запустили сигнал ракетной опасности.

Утром в среду МЧС России сообщало, что в акватории пляжей в Учкуевке и Любимовке неподалеку от Севастополя был найден неразорвавшийся кассетный боеприпас от ракеты ATACMS, запущенной Украиной 23 июня.

Во вторник украинские войска обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили четыре снаряда, один их которых взорвался в воздухе над городом.

Ранее в Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью ракетной атаки ВСУ.