Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области сбили украинскую ракету

Губернатор Смирнов: средства ПВО сбили ракету ВСУ в Курской области

close
100%
Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам главы области, снаряд был уничтожен над Дмитриевским районом.

«Напоминаю, приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, они могут нанести вред», — написал Смирнов.

До этого в Курской области запустили сигнал ракетной опасности.

Утром в среду МЧС России сообщало, что в акватории пляжей в Учкуевке и Любимовке неподалеку от Севастополя был найден неразорвавшийся кассетный боеприпас от ракеты ATACMS, запущенной Украиной 23 июня.

Во вторник украинские войска обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили четыре снаряда, один их которых взорвался в воздухе над городом.

Ранее в Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью ракетной атаки ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами