В Шебекино и Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде и городе Шебекино отменили режим ракетной опасности. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Несколькими часами ранее в МЧС сообщили, что села Репяховка и Колотиловка Краснояружского района Белгородской области находятся под обстрелом. До этого корреспондент ТАСС сообщал о звуках взрывов в самом Белгороде.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что один человек пострадал при ударе беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском городском округе. У мужчины было диагностировано сотрясение головного мозга, осколочные ранения лица и ноги. Он был госпитализирован.

До этого сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе утром 25 июня была объявлена ракетная опасность. Глава региона призвал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.