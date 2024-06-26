Промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам, есть повреждения

Промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам в ночь на 26 июня. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

По его словам, повреждено одно из административных зданий. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.

В свою очередь украинское издание «Страна.ua» сообщило, что взрыв произошел в Белгород-Днестровском районе.

25 июня минэнерго Украины заявило, что Харьковская, Сумская, Черниговская и Одесская области частично остались без электричества в результате боевых действий.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.