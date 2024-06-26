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Суд приговорил военного к пяти годам колонии за оставление воинской части

В Хакасии суд приговорил россиянина Пельменева к 5 годам за оставление военчасти

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Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за самовольное оставление воинской части. Об этом сообщается в Telegram-канале второго Восточного окружного военного суда.

Отмечается, что Вадим Пельменев с целью временно уклониться от прохождения военной службы, отдохнуть от нее, 30 мая 2023 года самовольно оставил военчасть. 1 декабря того же года россиянин прибыл в военный комиссариат.

Приговор о заключении Пельменева в законную силу пока не вступил.

25 июня на Сахалине четверых военных признали виновными в дезертирстве. Их приговорили к шести годам и шести месяцам и семи годам соответственно с отбыванием срока в колонии общего режима.

Также сообщалось, что в 2023 году гарнизонные военные суды города вынесли 108 обвинительных приговоров за самовольное оставление места службы во время проведения специальной военной операции.

Ранее накопившего долги по алиментам россиянина задержали за дезертирство.

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