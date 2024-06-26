Самолет с освобожденными российскими военнослужащими приземлился в Москве

Самолет Ил-76 с российскими военными, которых освободили из плена на Украине в рамках обмена, приземлился в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Звезда».

На родину вернулись 90 российских солдат.

Минобороны РФ накануне опубликовало видеозапись возвращения из плена российских военнослужащих. Бойцов обеспечили водой, питанием и теплой одеждой. Кроме того, солдатам была предоставлена возможность позвонить родным и близким и сообщить о своем возвращении домой. Всем военнопленным окажут медицинскую помощь и предоставят реабилитацию в учреждениях министерства обороны России.

Освобождение российских военнослужащих произошло в результате переговорного процесса, где посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты. По данным российского оборонного ведомства, находившимся в украинском плену военным грозила опасность. В обмен на российских военнопленных Вооруженные силы Украины также получили 90 своих солдат.

Ранее на месте крушения Ил-76 с пленными ВСУ нашли обломки ракеты Patriot.