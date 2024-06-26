Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет с освобожденными российскими военнослужащими приземлился в Москве

МО: Ил-76 с освобожденными в рамках обмена с Украиной военными прилетел в Москву

close
100%
Минобороны РФ

Самолет Ил-76 с российскими военными, которых освободили из плена на Украине в рамках обмена, приземлился в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Звезда».

На родину вернулись 90 российских солдат.

Минобороны РФ накануне опубликовало видеозапись возвращения из плена российских военнослужащих. Бойцов обеспечили водой, питанием и теплой одеждой. Кроме того, солдатам была предоставлена возможность позвонить родным и близким и сообщить о своем возвращении домой. Всем военнопленным окажут медицинскую помощь и предоставят реабилитацию в учреждениях министерства обороны России.

Освобождение российских военнослужащих произошло в результате переговорного процесса, где посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты. По данным российского оборонного ведомства, находившимся в украинском плену военным грозила опасность. В обмен на российских военнопленных Вооруженные силы Украины также получили 90 своих солдат.

Ранее на месте крушения Ил-76 с пленными ВСУ нашли обломки ракеты Patriot.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами