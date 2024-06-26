В Белгородской области объявлена ракетная опасность

На всей территории Белгородской области утром 26 июня объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник попросил граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».

Спустя 14 минут был объявлен «отбой».

25 июня Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе.

Также накануне украинские военные атаковали село Грузское Борисовского района, село Вознесеновка Ивнянского района и село Безымено Грайворонского городского округа. Повреждения получили производственное здание, семь частных домов, пять автомобилей и недействующий магазин.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.