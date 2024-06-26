Российский снайпер сбил с помощью винтовки ударный FPV-дрон ВСУ

Снайпер из арктического соединения группировки войск «Днепр» сбил ударный FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, летательный аппарат был направлен в сторону российских позиций на Херсонском направлении. Его удалось сбить с помощью винтовки ВВС.

В министерстве добавили, что российские военные продолжают занятия по боевой подготовке. Так, на полигонах снайперы арктической бригады адаптируются к новым климатическим условиям и оттачивают работу снайперских пар и навыки владения оружием.

Также в Минобороны отметили, что на вооружении арктического соединения имеются современные снайперские винтовки «Орсис Т-5000» с тепловизионными прицелами. Такой вид оружия может одинаково точно поражать цели как в светлое, так и в ночное время суток.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО будет проводить военную миссию на территории Украины, однако Будапешт не примет в ней никакого участия.

Ранее в НАТО назвали серьезной угрозой дешевые дроны.