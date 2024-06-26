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В Сеуле заявили, что запущенная КНДР ракета, вероятно, была гиперзвуковой

Yonhap: запущенная КНДР гиперзвуковая ракета пролетела 250 км и взорвалась

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kcnawatch. co/Global Look Press

Запущенная КНДР ракета, вероятно, была гиперзвуковой и взорвалась в воздухе над морем у восточного побережья Северной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское Yonhap News Agency.

Южнокорейские военные уточняют, что ракета была запущена около 5:30 утра по местному времени (23:30 мск) из района Пхеньяна, пролетела около 250 километров и распалась в воздухе. Предполагается, что она была гиперзвуковой и испытание окончилось неудачей.

«Запуск был произведен после того, как Север раскритиковал прибытие в Южную Корею американского авианосца USS Theodore Roosevelt и предупредил о принятии «подавляющих и новых» мер сдерживания против того, что он назвал «провокационным» актом», — отмечает агентство.

В ночь на 26 июня стало известно, что помимо этого КНДР запустила в сторону Южной Кореи более 250 шаров с мусором. Это уже шестой случай запуска с конца прошлого месяца. После анализа в отправленных КНДР воздушных шарах в Южную Корею находили паразитов.

Ранее Токио выразил Пхеньяну протест из-за очередного пуска ракеты.

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