Минобороны РФ подало иск на 38 млн рублей к заводу из дела генерала Шамарина

Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы на сумму 38,8 миллиона рублей против пермского телефонного завода «Телта», чье руководство связано с коррупционным делом начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на определение суда.

Согласно документу, Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление Минобороны о взыскании 38,784 миллиона рублей с ОАО ПТЗ «Телта» и начал производство по делу.

По данным следствия, Шамарин получил от генерального директора и главного бухгалтера пермского предприятия около 36 миллионов рублей с апреля 2016 года по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и за общее покровительство.

До этого сообщалось, что пятерых сотрудников оборонного предприятия в Сарове в Нижегородской области задержали по подозрению в краже деталей. Уточняется, что комплектующие были куплены за счет федерального бюджета, и их должны были использовать для исполнения гособоронзаказа.

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