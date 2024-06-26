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Минобороны РФ подало иск на 38 млн рублей к заводу из дела генерала Шамарина

Минобороны РФ подало иск на 38 миллионов рублей против пермского завода «Телта»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы на сумму 38,8 миллиона рублей против пермского телефонного завода «Телта», чье руководство связано с коррупционным делом начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на определение суда.

Согласно документу, Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление Минобороны о взыскании 38,784 миллиона рублей с ОАО ПТЗ «Телта» и начал производство по делу.

По данным следствия, Шамарин получил от генерального директора и главного бухгалтера пермского предприятия около 36 миллионов рублей с апреля 2016 года по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и за общее покровительство.

До этого сообщалось, что пятерых сотрудников оборонного предприятия в Сарове в Нижегородской области задержали по подозрению в краже деталей. Уточняется, что комплектующие были куплены за счет федерального бюджета, и их должны были использовать для исполнения гособоронзаказа.

Ранее появились подробности о здоровье замминистра обороны Иванова.

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