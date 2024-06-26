Российская армия сорвала попытки усиления и ротации ВСУ у пяти населенных пунктов

За минувшие сутки подразделения российской группировки войск «Восток» сорвали попытки усиления и ротации подразделений Вооруженных сил Украины у пяти населенных пунктов Запорожской области. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева сообщает ТАСС.

По словам Гордеева, в ходе активных действий российские подразделения улучшили свое положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах населенных пунктов Сторожевое, Октябрь, Владимировка, Чаривное и Дорожнянка.

Кроме того, под удары российской артиллерии и тяжелых огнеметных систем попали опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Великой Новоселки.

26 июня сообщалось, что Вооруженные силы России ударили по расположению батальона ВСУ в поселке Весняное.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ стали чаще применять западную технику и артиллерию.