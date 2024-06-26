Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская армия сорвала попытки усиления и ротации ВСУ у пяти населенных пунктов

Гордеев: группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ у пяти населенных пунктов

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

За минувшие сутки подразделения российской группировки войск «Восток» сорвали попытки усиления и ротации подразделений Вооруженных сил Украины у пяти населенных пунктов Запорожской области. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева сообщает ТАСС.

По словам Гордеева, в ходе активных действий российские подразделения улучшили свое положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах населенных пунктов Сторожевое, Октябрь, Владимировка, Чаривное и Дорожнянка.

Кроме того, под удары российской артиллерии и тяжелых огнеметных систем попали опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Великой Новоселки.

26 июня сообщалось, что Вооруженные силы России ударили по расположению батальона ВСУ в поселке Весняное.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ стали чаще применять западную технику и артиллерию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами