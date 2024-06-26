Индийские снаряды обнаружили на вооружении ВСУ

На вооружении артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружены 155-миллиметровые снаряды М107 индийского производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В январе The Economic Times со ссылкой на источники писала, что службы безопасности Индии расследуют возможное попадание своих артиллерийских снарядов на Украину.

Издание отмечает, что российская сторона выразила Нью-Дели опасения по поводу индийских 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые Украина могла получить через Европу в третьем квартале 2023 года. У служб безопасности появились подозрения, что в данной ситуации могла действовать третья сторона, которая поставляла боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ) через Словению или Польшу, сказано в публикации.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что его страна не отправляла артиллерийские боеприпасы Украине.

Ранее сообщалось о нехватке у ВСУ снарядов и запасных стволов для артиллерии.