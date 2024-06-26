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В Сеуле предположили, что запуск баллистической ракеты КНДР закончился неудачей

«Рёнхап»: запуск ракеты КНДР, вероятно, завершился неудачей

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Kcna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запуск северокорейской баллистической ракеты, скорее всего, прошел неудачно. Об этом со ссылкой на военных Южной Кореи сообщает сеульское информационное агентство «Рёнхап».

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, пуск неизвестной баллистической ракеты из района Пхеньяна в сторону Японского моря, вероятно, завершился провалом. Военные добавили, что разведывательные структуры Южной Кореи и США ведут анализ происшедшего.

Один из источников агентства предположил, что КНДР испытала сверхзвуковую ракету, которая пролетела около 250 километров.

До этого японское правительство по дипломатическим каналам направило властям Северной Кореи решительный протест из-за очередного ракетного пуска Пхеньяна.

24 июня сообщалось, что баллистическая ракета, которую Северная Корея запустила в сторону Японского моря, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее в МИД назвали договор России с КНДР предупреждением.

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