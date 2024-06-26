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Глава «Уральских заводов» поставлял зарубежные радиостанции вместо российских

РИА: арестованный Мусин поставлял зарубежные радиостанции вместо российских

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Генеральный директор «Уральских заводов» Василий Мусин в рамках государственного контракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров», — сказал он.

24 июня Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу главу «Уральских заводов» за мошенничество при выполнении гособоронзаказа.

Мусин арестован до 17 августа 2024 года. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (статья 159 часть 4 УК РФ). Следствие полагает, что он, будучи генеральным директором акционерного общества «Уральские заводы», обманом похитил выделенные МВД России деньги, предназначенные для выполнения государственного оборонного заказа.

Предприятие «Уральские заводы» находится в Ижевске. Его профиль — проектирование и производство средств связи.

Ранее Путин рассказал о ходе выполнения гособоронзаказа.

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