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Мировые военные расходы стали рекордными с 1990 года

Военные расходы всех стран мира превысили $300 на душу населения

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Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2023 году мировые военные расходы стали самыми высокими с 1990 года и в среднем превысили $300 на каждого человека. Об этом со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщает РИА Новости.

По сравнению с 2022 годом доля военных расходов в мировом ВВП увеличилась с 2,2 до 2,3%. В пересчете на душу населения она составила $306.

Самое большое военное бремя относительно собственных возможностей пришлось на государства Ближнего Востока (4,2% ВВП) и Европу (2,8% ВВП). За ними следуют страны Африки (1,9%), Азии и Океании (1,7%), Северной и Южной Америки (1,2%).

В денежном выражении они достигли $2,443 трлн. Тенденция к росту наблюдается девятый год подряд.

В марте SIPRI опубликовал доклад по экспорту вооружений. Россия опустилась в нем на третье место. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО назвали основную статью военных расходов Европы.

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