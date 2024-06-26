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Баллистическая ракета КНДР упала за пределами Японии

NHK: запущенная КНДР ракета упала за границей экономической зоны Японии

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Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Баллистическая ракета, которую Северная Корея запустила в сторону Японского моря, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Министерство обороны Японии заявило, что КНДР запустила «нечто, похожее на баллистическую ракету» рано утром в среду, 26 июня. Снаряд упал за пределами экономической зоны Японии. О пострадавших или каком-либо вреде от запуска не сообщается.

24 июня сообщалось, что КНДР вновь запустила шары с мусором в Южную Корею. Южнокорейские власти подтвердили этот факт и попросили граждан не приближаться к местам их падения.

Это не первый подобный запуск. В ночь на 9 июня Северная Корея запустила в сторону соседа около 330 шаров с мусором. Из них до страны долетели более 80, в том числе 30 заметили в Сеуле. После проверки выяснилось, что в шарах содержались паразиты, среди которых круглые черви (нематоды), власоглавы и острицы.

Ранее в МИД назвали договор России с КНДР предупреждением.

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