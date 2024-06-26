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Пентагон: пляж в Севастополе не был целью ВСУ

В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Пентагона, сообщает РИА Новости.

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — сказал представитель военного ведомства США.

По его словам, Киев «самостоятелен в выборе военных целей».

Представитель Пентагона также отказался комментировать сообщения о том, что при этом обстреле использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.

25 июня Соединенные Штаты выразили соболезнования в связи с ударом ВСУ по Севастополю.

В этот же день полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Севастополь в очередной раз раскрыла ложь США, которые ранее публично запретили использование передаваемого Киеву западного вооружения против гражданских объектов на территории России.

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее в Кремле назвали виновных в атаке на Севастополь.

Все новости на тему:
Удар ATACMS по Севастополю
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