Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вооруженные силы России ударили по расположению батальона ВСУ в поселке Весняное

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по батальону ВСУ возле Николаева

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия нанесла удар по расположению батальона Вооруженных сил Украины в районе поселка Весняное в пригороде Николаева. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

Удар был нанесен около полуночи.

«По данным сопротивления, там базируется один из батальонов ВСУ. В Николаеве отключен свет, поэтому подробности будут к утру», — сказал собеседник агентства.

25 июня о взрывах в городе сообщала мэрия Харькова. Руководитель военной администрации региона Олег Синегубов заявил, что атаки были совершены с использованием авиационных бомб.

В тот же день минэнерго Украины заявило, что четыре региона частично остались без электричества. Речь шла о Харьковской, Сумской, Черниговской и Одесской областях Украины.

Ранее в подполье сообщили об ударе ВС РФ по иностранным наемникам.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами