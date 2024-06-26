Вооруженные силы России ударили по расположению батальона ВСУ в поселке Весняное

Россия нанесла удар по расположению батальона Вооруженных сил Украины в районе поселка Весняное в пригороде Николаева. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

Удар был нанесен около полуночи.

«По данным сопротивления, там базируется один из батальонов ВСУ. В Николаеве отключен свет, поэтому подробности будут к утру», — сказал собеседник агентства.

25 июня о взрывах в городе сообщала мэрия Харькова. Руководитель военной администрации региона Олег Синегубов заявил, что атаки были совершены с использованием авиационных бомб.

В тот же день минэнерго Украины заявило, что четыре региона частично остались без электричества. Речь шла о Харьковской, Сумской, Черниговской и Одесской областях Украины.

Ранее в подполье сообщили об ударе ВС РФ по иностранным наемникам.