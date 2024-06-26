Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры возвращения российских бойцов из плена

Минобороны показало видео возвращения российских бойцов из украинского плена

close
100%
Минобороны РФ

Министерство обороны опубликовало видеозапись возвращения из плена 90 российских военнослужащих. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале ведомства.

Бойцов доставили в Москву с помощью самолетов и автобусов, обеспечив их водой, питанием и теплой одеждой.

Один из военнослужащих произносит на видео: «Привет!.. Мы все живы!»

Была предоставлена возможность позвонить родным и близким и сообщить о своем возвращении домой. На видеозаписи солдаты выразили благодарность за освобождение и радость по поводу этого долгожданного дня.

«Я снова в России!» — отметил один из них. После прибытия в Москву солдатам будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация в учреждениях министерства обороны РФ.

Освобождение бойцов произошло в результате переговорного процесса, где посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты. По информации российского оборонного ведомства, находившимся в украинском плену военнослужащим грозила смертельная опасность.

В обмен на российских военнопленных ВСУ получили 90 своих солдат.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами