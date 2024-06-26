Появились кадры возвращения российских бойцов из плена

Министерство обороны опубликовало видеозапись возвращения из плена 90 российских военнослужащих. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале ведомства.

Бойцов доставили в Москву с помощью самолетов и автобусов, обеспечив их водой, питанием и теплой одеждой.

Один из военнослужащих произносит на видео: «Привет!.. Мы все живы!»

Была предоставлена возможность позвонить родным и близким и сообщить о своем возвращении домой. На видеозаписи солдаты выразили благодарность за освобождение и радость по поводу этого долгожданного дня.

«Я снова в России!» — отметил один из них. После прибытия в Москву солдатам будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация в учреждениях министерства обороны РФ.

Освобождение бойцов произошло в результате переговорного процесса, где посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты. По информации российского оборонного ведомства, находившимся в украинском плену военнослужащим грозила смертельная опасность.

В обмен на российских военнопленных ВСУ получили 90 своих солдат.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.