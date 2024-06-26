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Белоусов в беседе с шефом Пентагона заявил об опасности эскалации из-за поставок оружия

Белоусов в разговоре с Остином заявил об опасности эскалации из-за поставок ВСУ

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Максим Блинов/РИА Новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов и шеф Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны России.

По ее информации, главы оборонных ведомств двух стран обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины.

«Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ», — сказано в сообщении.

В нем говорится, что стороны также обсудили другие вопросы.

25 июня состоялся телефонный разговор между Белоусовым и Остином. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, во время беседы министр обороны США «подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях» продолжающегося конфликта на Украине. Он также отметил, что разговор главы Минобороны РФ и Остина произошел по инициативе американской стороны.

До этого Серж Шмеманн, член редакционной коллегии газеты The New York Times, написал в своей авторской колонке, что назначение на пост министра обороны России Белоусова и намечающиеся перемены в российской армии «не предвещают ничего хорошего для Украины».

Ранее Белоусов назвал главную задачу в условиях СВО.

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