США не планируют отправлять своих военных на Украину

Соединенные Штаты не намерены отправлять свои войска для участия в боях на Украине ни в настоящий момент, ни в будущем. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы не планируем отправлять военнослужащих США для сражений на Украине, и это не изменится [в дальнейшем]», — пояснил он журналистам на брифинге.

По словам Райдера, в этом вопросе позиция президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина остается «четкой».

25 июня стало известно, что администрация американского президента Джо Байдена работает над снятием запрета на размещение военных подрядчиков из США на территории Украины. Считается, что цель данной инициативы — оказание Киеву помощи при ремонте и техническом обслуживании предоставленных Вашингтоном вооружений. В материале подчеркивается, что президент США еще не одобрил реализацию этого плана.

Ранее возможность отправки военных НАТО на Украину оценили в Германии.