Россия и Украина обменялись военнопленными

В результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что в обратную сторону отправились 90 военнопленных Вооруженных сил Украины.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ освобожденные российские солдаты будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

22 июня находящиеся более двух лет в плену военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев Вооруженных сил Украины записали видеообращение к Владимиру Зеленскому, призвав его обменять их.

19 июня экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что готовится большой обмен пленными между Россией и Украиной. Он сказал, что обмен будет в формате 240 на 240, а посредником должна стать Саудовская Аравия.

До этого омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что между РФ и Украиной состоялось свыше 40 обменов пленными. По ее словам, РФ опубликовала список из 430 пленных военнослужащих, которых она готова передать Украине и получить в ответ на тех же условиях своих военнопленных.

Ранее МО РФ показало видео допроса пленного колумбийца.