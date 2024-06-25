В МИД оценили риск столкновения ядерных держав

Риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав сегодня высоки. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, слова которого передает ТАСС.

«Мы пришли к выводу, что сегодня риски прямого вооруженного столкновения, в том числе ядерных держав, высоки», — заявил Рябков.

25 июня Рябков заявил, что созданные в России заделы в сфере ядерного сдерживания гарантируют ее безопасность на десятилетия вперед.

Также он говорил, что мировое сообщество не должно допустить скатывания мира в ядерный хаос.

20 июня газета The New York Times писала, что Соединенные Штаты и страны Европейского союза (ЕС) обеспокоены, что сотрудничество Пекина и Москвы поможет КНДР стать мощной ядерной державой.

Ранее в мире резко выросли расходы на ядерное оружие.