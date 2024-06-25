Польша будет усиливать ПВО

Польская программа ПВО Narew получила дополнительное финансирование в размере $960 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление польского правительства.

«Совет министров принял постановление о докапитализации компаний, входящих в консорциум PGZ Narew, представленное министром государственных активов», — указано в заявлении польского правительства.

PGZ Narew является государственным оборонным концерном. Средства на усиление систем противовоздушной обороны будут выделены с 2024 по 2030 год в семь этапов. Основная цель программы ПВО — прикрытие войск и объектов в районе боевых действий и авиабаз. Также ПВО Narew должно будет прикрывать более крупные системы ПВО и ПРО.

До этого в Польше заявили о залете аэростата из России.

Радиолокационные станции польской армии непрерывно наблюдают за полетом аэростата, который движется в воздушном пространстве Варминьско-Мазурского воеводства в восточном направлении.

Ранее Польша заявила о нарушившей воздушное пространство республики «ракете из России».