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ВСУ стали чаще применять западную технику в Харьковской области

Марочко: ВСУ стали чаще применять западную технику и артиллерию под Харьковом

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Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще применять западную технику и артиллерию в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, слова которого передает РИА Новости.

По словам Марочко, увеличение количества западной техники наблюдается в населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск, Купянск и Изюм.

Днем 24 июня оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили крупный логистический центр украинских войск.

В этот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС разработал юридический механизм, чтобы обойти вето Венгрии на покупку западными странами оружия для Украины за счет прибыли от российских замороженных активов за рубежом.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сказал, что Западу необходимо прекратить предоставлять помощь Украине, а Киеву нужно сесть за стол переговоров на основании стамбульских договоренностей 2022 года.

Ранее в Белграде высказались о поставках ВСУ сербских боеприпасов.

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Операция на Украине
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