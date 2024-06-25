Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нацполиция Украины сформирует новые бригады для участия в боевых действиях

Нацполиция Украины начала формировать три сводные бригады для отправки на фронт

close
100%
Национальная полиция в Полтавской области

Национальная полиция Украины приступила к формированию новых подразделений, в задачи которых будет входить участие в боевых действиях. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Из заявления следует, что речь идет о создании трех сводных стрелковых бригад. В общем в них войдут восемь тысяч правоохранителей.

«Сейчас на базе полигонов Национальной полиции идет учебно-боевая подготовка командного состава. <...> Далее командиры и инструкторы отбудут в свои регионы, чтобы организовать обучение и провести боевое слаживание с личным составом бригад», — говорится в публикации.

25 июня представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что с 18 мая свои учетные данные обновили 2,3 млн военнообязанных граждан. При этом многие из них имеют бронь от мобилизации или обладают правом на отсрочку, поэтому годными к призыву в армию оказались только 1,1 млн человек.

За день до этого депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский сообщил об отсутствии у парламента планов изменять возраст мобилизации. По его словам, законодательный орган не намерен ни снижать возраст мобилизации с 25 до 20 лет, ни изменять его верхнюю планку с 60 до 50 лет.

Ранее на Украине задержали сотрудников военного комиссариата за вымогательство у граждан денег в обмен на бронь от мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами