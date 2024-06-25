Нацполиция Украины сформирует новые бригады для участия в боевых действиях

Национальная полиция Украины приступила к формированию новых подразделений, в задачи которых будет входить участие в боевых действиях. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Из заявления следует, что речь идет о создании трех сводных стрелковых бригад. В общем в них войдут восемь тысяч правоохранителей.

«Сейчас на базе полигонов Национальной полиции идет учебно-боевая подготовка командного состава. <...> Далее командиры и инструкторы отбудут в свои регионы, чтобы организовать обучение и провести боевое слаживание с личным составом бригад», — говорится в публикации.

25 июня представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что с 18 мая свои учетные данные обновили 2,3 млн военнообязанных граждан. При этом многие из них имеют бронь от мобилизации или обладают правом на отсрочку, поэтому годными к призыву в армию оказались только 1,1 млн человек.

За день до этого депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский сообщил об отсутствии у парламента планов изменять возраст мобилизации. По его словам, законодательный орган не намерен ни снижать возраст мобилизации с 25 до 20 лет, ни изменять его верхнюю планку с 60 до 50 лет.

Ранее на Украине задержали сотрудников военного комиссариата за вымогательство у граждан денег в обмен на бронь от мобилизации.