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Момент удара ATACMS по пляжу в Севастополе попал на видео

Опубликовано новое видео удара ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Момент удара ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по пляжу в Севастополе попал на видео. Видео опубликовано в Telegram-канале «КП Севастополь».

На кадрах видно десятки следов от попадания в море суббоеприпасов, которыми была начинена боевая часть ракеты. Люди, отдыхавшие на пляже, направлялись в укрытие.

Днем 25 июня США выразили соболезнования в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Севастополя.

В этот же день полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил, что атака Вооруженных сил Украины по Севастополю в очередной раз раскрыла ложь США, которые ранее публично запретили использование передаваемого Киеву западного вооружения против гражданских объектов на территории России.

Днем 23 июня со стороны Украины выпустили в направлении Севастополя пять американских ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями. Сработавшие в городе системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре снаряда, при этом еще один успел детонировать.

Ранее военный эксперт объяснил, как предотвратить атаки ВСУ на Севастополь.

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Удар ATACMS по Севастополю
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