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Стало известно, что происходит на атакованном ВСУ пляже в Севастополе

РИА Новости: пляж Учкуевка после удара ВСУ закрыт, выставлено оцепление

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Пляж Учкуевка в Севастополе после удара ВСУ закрыт, на территории выставлено оцепление. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что возле пляжа находится стихийный мемориал, люди продолжают нести цветы и игрушки.

В больницах Севастополя остаются 50 пострадавших в результате атаки ВСУ с использованием ракет ATACMS, среди них 12 детей.

До этого представитель посольства США в РФ в интервью Пятому каналу заявил, что Вашингтон выразил соболезнования в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Севастополя.

Также газета «Коммерсантъ» писала, что ракетная атака на Севастополь и террористический акт в Дагестане вынудили российских туристов пересмотреть свои планы. Эксперты отмечают рост числа отмененных поездок и снижение новых бронирований на 10–20%.

При этом отказов от поездок могло быть еще больше, но путешественникам не всегда удается оформить возврат средств.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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