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МО РФ заявило о ввозе на Украину веществ, из которых можно создать «грязную бомбу»

Минобороны: на Украину через Польшу и Румынию ввозят вещества для грязной бомбы

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Shutterstock

На Украину через Польшу и Румынию ввозят радиохимические вещества, из которых можно создать «грязную бомбу». Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, слова которого передает РИА Новости.

«Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак», — заявил он, отметив, что бомбу могут использовать «под чужим флагом».

28 мая Игорь Кириллов заявил, что применение украинскими боевиками отравляющих веществ приобрело с молчаливого согласия американских властей системный характер.

14 мая бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач рассказал, что данные о работе украинских спецслужб по созданию «грязной» ядерной бомбы на данном этапе проверяются.

В сентябре 2023 года замсекретаря Совбеза (СБ) России Юрий Коков заявил, что Украина планировала «с подачи» союзников с Запада взорвать «грязную бомбу», чтобы обвинить российскую сторону в «ядерном терроризме».

Ранее Forbes назвал российское «чудо-оружие».

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