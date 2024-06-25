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Минобороны РФ: Киев интересовался применением оружия массового поражения

МО РФ: документы СБУ показали интерес Киева к оружию массового поражения

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Документы, которые удалось заполучить российским военным в ходе проведения спецоперации на Украине, подтвердили интерес Киева к оружию массового поражения. Об этом во время брифинга по военно-биологической деятельности США и Украины заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

«Были получены документы главного следственного управления СБУ, подтверждающие заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения», — рассказал Кириллов.

Он добавил, что спецслужбы Украины, по его информации, в минувшем октябре получили подтверждение от Национальной академии наук на проведение экспериментов двойного назначения над образцами химического, ядерного и других видов оружия.

На той же конференции Кириллов рассказал, что на Украину через Польшу и Румынию ввозят радиохимические вещества, из которых можно создать «грязную бомбу».

Ранее ВСУ обвинили в использовании фосфорных боеприпасов.

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Операция на Украине
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