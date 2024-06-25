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В Минобороны Украины раскрыли число годных к призыву граждан

МО Украины: среди обновивших данные граждан 1,1 млн человек годны к призыву

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Shutterstock

Более двух миллионов военнообязанных граждан Украины обновили свои учетные данные в период с 18 мая по 25 июня. Однако среди них лишь 1,1 млн человек пригодны к призыву на службу в армии, пишет издание «АрмияInform» со ссылкой на представителя украинского министерства обороны Дмитрия Лазуткина.

Он уточнил, что всего свои учетные данные обновили 2,3 млн человек. При этом многие военнообязанные граждане имеют бронь от мобилизации или обладают правом на отсрочку от призыва.

«Среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, один миллион и 100 тыс. военнообязанных, пригодных к призыву», — сказал Лазуткин.

Представитель Минобороны Украины подчеркнул, что эти граждане могут быть мобилизованы и после прохождения обучения попасть в ряды армии страны.

До этого правительство Украины приняло постановление, по которому отказ студентов от прохождения базовой общевойсковой подготовки будет считаться основанием для отчисления. Из документа следует, что нововведение не коснется уже прошедших военную службу людей и граждан с сертификатом о получении военно-учетной специальности.

Ранее на Украине рассказали, сколько военнообязанных мужчин пытаются нелегально покинуть страну.

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