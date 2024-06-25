На Украине вузы будут отчислять студентов за отказ проходить военную подготовку

Правительство Украины приняло постановление, по которому отказ пригодных к службе студентов от прохождения базовой общевойсковой подготовки будет считаться основанием для отчисления. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

В материале отмечается, что нововведение не коснется обучающихся, которые уже прошли военную службу. Также отчисление не грозит тем, кто имеет сертификат о получении военно-учетной специальности.

По информации журналистов, граждане с полным средним образованием будут проходить базовую общевойсковую подготовку с первого курса. Для украинцев, уже имеющих степень бакалавра или младшего специалиста, тренировки будут организовывать со второго курса.

«Сначала будет месяц теоретической подготовки в период с мая по октябрь, а затем практическая подготовка. Именно за отказ от нее будут отчислять из вузов», — подчеркивается в публикации.

Также из постановления кабинета министров следует, что по завершении практической подготовки студенты должны будут принять присягу. После этого им будут присваиваться военно-учетные специальности.

Ранее в Верховной раде Украины ответили на слухи о возможном снижении возраста мобилизации.