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На Украине заявили о сложной ситуации на Северском направлении фронта

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Северском направлении

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что на Северском направлении фронта складывается сложная ситуация.

«Напряженная ситуация в районе Верхнекаменскогo, где сейчас идут четыре боевых столкновения», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинский генштаб сообщил о приближении российских военных к Торецку в Донецкой народной республике (ДНР).

24 июня российские силы заняли более выгодные рубежи в ДНР.

До этого RT сообщал, что раненый российский офицер с позывным «Кайтыр» сжег страницы военного билета, чтобы не попасть в украинский плен.

В апреле 2024 года офицера ранили при выполнении боевого задания. Его и двух рядовых атаковали сразу несколько беспилотников. Он пять дней пролежал недалеко от позиций ВСУ, пока его сослуживцы пытались к нему прорваться. Чтобы не попасть в плен, боец не подавал признаков жизни — положил рядом с собой автомат и гранату, а также сжег страницы в военном билете с адресами и телефонами.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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