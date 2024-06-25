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США обвинили во лжи из-за удара ВСУ по Севастополю

Полковник Бод: удар ВСУ по Севастополю раскрывает ложь США и Украины

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Oleksii Holikov/Shutterstock

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю в очередной раз раскрыла ложь США, которые ранее публично запретили использование передаваемого Киеву западного вооружения против гражданских объектов на территории России. Об этом в интервью Sud Radiо заявил полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод.

«Когда они [США] передавали Киеву ракеты ATACMS, то заверили, что украинцы дали гарантии не использовать их против гражданских лиц, но очевидно, это не так», — сказал он.

Он напомнил, что боеприпасы поставлялись, чтобы остановить продвижение российской пехоты, а не для обстрела мирных жителей. При этом Бод отметил, что снятие ограничений на удары по территории РФ показывает, что Запад в отчаянии из-за неудач Украины.

Днем 23 июня со стороны Украины выпустили в направлении Севастополя пять американских ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями. Сработавшие в городе системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре снаряда, при этом еще один успел детонировать.

На следующий день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине не делают Североатлантический альянс участником конфликта.

Ранее в МИД РФ заявили, что не сомневаются в причастности США к атаке на Севастополь.

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Удар ATACMS по Севастополю
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