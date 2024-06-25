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В США испугались российского ответа за удар по Севастополю

Дэвис: удар ВСУ по Севастополю может стать переломным моментом конфликта

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X заявил, что удар украинских войск по Севастополю может стать переломным моментом в конфликте.

По словам Дэвиса, российский президент Владимир Путин известен «своей осторожностью, расчетливостью и терпением».

«Но у его терпения есть предел, и я боюсь, что это может стать переломным моментом», — поделился американский отставной офицер США.

Он пояснил, что для западных союзников Украины нет соразмерной выгоды от разрешения наносить удары по территории России при больших рисках. Это также едва ли улучшит положение Украины на фронте.

До этого военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявлял, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым и Севастополь возможны, благодаря оперативной развединформации, которая добывается беспилотниками НАТО над Черным морем и предоставляется Киеву.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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