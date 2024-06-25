Песков заявил, что не знает о сбитом над Черном море американском беспилотнике

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о сбитом над Черном море американском беспилотнике.

По его словам, он не располагает информацией об инциденте.

До этого стало известно, что американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Информация о этом появилась на сайте Flightradar24.

По данным сервиса, дрон с бортовым номером 11-2046 и позывным FORTE10 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Беспилотник проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии, а затем вышел на курс в сторону акватории Черного моря.

23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку.

Как сообщили в российском Минздраве, пострадали 124 человека, в том числе 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее военный эксперт объяснил, как предотвратить атаки ВСУ на Севастополь.