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Гражданина Киргизии посадили в тюрьму за участие в СВО на стороне России

Суд в Киргизии приговорил участника СВО к пяти годам лишения свободы

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Евгений Биятов/РИА Новости

Суд Араванского района Ошской области Киргизии приговорил гражданина республики к тюремному заключению за участие в спецоперации на стороне России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

«Обвиняемый в участии в боевых действиях на Украине в составе российской армии, приговорен к пяти годам лишения свободы», — заявила представитель пресс-службы.

Фигуранта признали виновным по статье УК республики об участии в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства. По киргизскому законодательству, данная статья предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы, но осужденному сократили срок благодаря объявленной в стране амнистией.

У мужчины, имя и фамилия которого не называется, конфискуют имущество. В суде уточнили, что он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

До этого участника СВО наказали за гранату и патроны, которые он пронес на вокзал в Крыму.

Ранее в Госдуме сочли необходимым закон о контроле за вернувшимися с СВО осужденными.

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