Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым и Севастополь возможны, благодаря оперативной развединформации, которая добывается беспилотниками НАТО над Черным морем и предоставляется Киеву. Об этом заявил военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, России необходимо создавать условия невозможности работы западных дронов вокруг Крымского полуострова.

«Это не означает сразу их сбития. Невозможность работы можно достигнуть следующими методами. Например, расширением бесполетных зон. Объявить, что там проводятся учения и ваша техника будет повреждена. <...> Второй момент — воздействовать на них. Например, радиотехническими средствами, обливать керосином, создавать невозможность полета», — отметил Клинцевич.

Он добавил, что если вышеперечисленные способы не сработают, можно переходить к более радикальным действиям, а именно, сбивать беспилотники НАТО как хуситы, предупреждая об этом американцев.

23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку.

Как сообщили в российском Минздраве, пострадали 124 человека, в том числе 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Минобороны России возложило ответственность за произошедшее на США: по заявлению ведомства, все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе данных спутниковой разведки Соединенных Штатов.

Ранее в Крыму ответили на заявление Киева о блокировании полуострова.