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Российские военные уничтожили два склада ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ

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РИА Новости

Российские войска, участвующие в специальной военной операции, уничтожили два склада военно-технического имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

Об уничтожении складов говорится в части сводки, посвященной работе авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России.

Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

По данным Минобороны, также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 128 районах.

24 июня сообщалось, что российские военные группировки войск «Север» нанесли поражение Вооруженным силам Украины возле населенных пунктов Волчанск, Бочков и Липцы в Харьковской области.

Также стало известно, что группировка российских войск «Восток» отразила контратаку украинской армии и заняла более выгодные рубежи на территории Донецкой народной республики.

Ранее стало известно, что ВСУ получат «танк-Франкенштейн» от Германии.

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