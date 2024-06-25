Гладков сообщил об атаке ВСУ по трем населенным пунктам Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска атаковали три населенных пункта в регионе.

По словам Гладкова, атаке подверглись село Грузское Борисовского района, село Вознесеновка Ивнянского района и село Безымено Грайворонского городского округа.

Отмечается, что в селе Грузское после атаки дрона загорелось одно из производственных зданий сельхозпредприятия. В Вознесеновке » БПЛА сдетонировал в частном секторе — повреждены 7 частных домов и 5 автомобилей». В селе Безымено дрон-камикадзе атаковал недействующий магазин, в результате чего произошел пожар.

До этого Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе утром 25 июня была объявлена ракетная опасность.

Спустя 10 минут после объявления ракетной опасности был объявлен «отбой».

Незадолго до этого губернатор сообщил, что в селе Беловское Белгородской области в результате прямого попадания в жилой дом пострадала женщина, спасти ее не удалось.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.