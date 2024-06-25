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Украина получила первую партию чешских снарядов

Премьер Фиала сообщил о первой поставке ВСУ снарядов в рамках чешской инициативы

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Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Чехии Петр Фиала на своей странице в соцсети X заявил, что на Украину прибыла первая партия снарядов в рамках чешской инициативы.

«Первая поставка снарядов в рамках нашей инициативы некоторое время назад прибыла на Украину», — поделился Фиала.

Чешский премьер говорил, что в рамках чешской инициативы десятки тысяч боеприпасов будут поставляться на Украину ежемесячно.

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что на Украину уже прибывают боеприпасы, закупленные в третьих странах в рамках инициативы Праги по военной поддержке Киева.

По словам Липавского, в инициативе принимают участие 20 стран, пять из которых уже перечислили деньги, и теперь Прага занимается заключением необходимых соглашений и покупкой боеприпасов из разных стран, которые затем отправляются на Украину.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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