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Стало известно, где готовят наемников «Грузинского легиона»

Абуладзе: наемников «Грузинского легиона» вербуют и готовят в Европе

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Mamuka Mamulashvili/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Наемников для «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией), воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), вербуют в Европе и готовят в Польше. Об этом рассказал прибывший в ЛНР активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе, передает РИА Новости.

По его словам, организацию создали сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в то время, когда тот уехал на Украину.

Абуладзе считает, что местные грузины не стали бы участвовать в ГНЦ, вероятно, что сторонники организации вербуют находящихся за границей грузин.

«Их вербуют, они приезжают в Польшу, их месяц готовят, обещают $3 тыс., что они не будут на первой линии, но они перебрасывают их потом туда», — рассказал активист.

Абуладзе добавил, из-за давления Запада грузинских наемников невозможно привлечь к уголовной ответственности на их родине, несмотря на то, что это предусматривает местное законодательство.

14 июня Южный окружной военный суд постановил признать «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией) террористической организацией.

19 июня Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла это формирование в перечень террористов и экстремистов.

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».

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