Над Черным морем предложили ввести бесполетную зону

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь необходимо ввести зону над Черным морем, где не будут пролетать самолеты. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с изданием «Абзац».

«После объявления такой бесполетной зоны сбивать все объекты военного назначения из стран НАТО, которые будут влетать в эту зону. Именно таким образом мы можем снизить опасность тех боеприпасов, которые натовские партнеры Украины разрешили применять неограниченно по территории РФ», — сказал Леонков.

По его мнению, бесполетная зона может быть организована вдоль крымского побережья в 100-200 километров.

23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву 22 пострадавших. Столичный департамент труда и соцзащиты населения позднее сообщил, что шесть взрослых и двое детей, доставленных в столицу, находятся в тяжелом состоянии.

24 июня в Севастополе было объявлено днем траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее посла США вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю.