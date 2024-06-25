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Над Черным морем предложили ввести бесполетную зону

Военный эксперт Леонков: над Черным морем нужно ввести бесполетную зону

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Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь необходимо ввести зону над Черным морем, где не будут пролетать самолеты. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с изданием «Абзац».

«После объявления такой бесполетной зоны сбивать все объекты военного назначения из стран НАТО, которые будут влетать в эту зону. Именно таким образом мы можем снизить опасность тех боеприпасов, которые натовские партнеры Украины разрешили применять неограниченно по территории РФ», — сказал Леонков.

По его мнению, бесполетная зона может быть организована вдоль крымского побережья в 100-200 километров.

23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву 22 пострадавших. Столичный департамент труда и соцзащиты населения позднее сообщил, что шесть взрослых и двое детей, доставленных в столицу, находятся в тяжелом состоянии.

24 июня в Севастополе было объявлено днем траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее посла США вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю.

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