Российские солдаты спасли женщину-бойца ВСУ от сослуживцев

Российские бойцы взяли в плен и тем самым спасли от украинских солдат женщину-военнослужащую ВСУ Ларису Ходаковскую. Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!».

Она пояснила, что служила в 111-й бригаде и пожаловалась на нечеловеческие условия, остро не хватало хлеба и воды. Когда одна из бригад отправляла военных в штурмы «на мясо», Ходаковская сообщила об этом командованию, за что ей сразу же отомстили.

«Пошла пешком на позицию. <…> Услышала два выстрела. <…> Стреляли с посадки мои. Наверное, потому что я не молчала», — рассказала спасенная женщина.

Бойцы ВС России подоспели вовремя и оказали медицинскую помощь. Военнослужащая ВСУ призналась, что, когда попала в плен у нее «открылись глаза».

«Когда свои стреляют, оставляют на произвол судьбы, я считаю это неправильно», — заключила женщина.

В воскресенье, 23 июня, стало известно, что украинские солдаты атаковали сослуживца за попытку сдаться в плен.

Ранее украинский боец, угнавший танк и перешедший на сторону ВС РФ, подал документы на российский паспорт.