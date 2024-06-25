В Белгородской области объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе утром 25 июня была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Чиновник попросил граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».
Спустя 10 минут после объявления ракетной опасности был объявлен «отбой».
«Город Белгород и Белгородский район — отбой ракетной опасности», — написал Гладков.
Незадолго до этого губернатор сообщил, что в селе Беловское Белгородской области в результате прямого попадания в жилой дом пострадала женщина, спасти ее не удалось.
В ночь на 25 июня Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В результате атаки местный житель получил осколочное ранение плеча и кисти. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
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